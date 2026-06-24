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СМИ: Джикия может бесплатно перейти в «Локомотив»

Сейчас футболист выступает в Турции.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Химки"

Российский защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, футболист уже согласовал расторжение контракта с «Антальяспором». После этого Джикия сможет присоединиться к «Локомотиву» на правах свободного агента. Ожидается, что его зарплата в московском клубе составит около 3 миллионов рублей в месяц без учета бонусов. При этом отмечается, что во время выступлений за «Спартак» защитник получал примерно в десять раз больше.

В минувшем сезоне 32-летний Джикия сыграл за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 44 встречи в составе сборной России.

Московский «Локомотив» в минувшем сезоне стал бронзовым призером чемпионата России. Золото завоевал «Зенит».