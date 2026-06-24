Источник: Нгамале продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Вингер московского «Динамо» Муми Нгамале продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Советский спорт».
По данным источника, футболист сборной Камеруна покинет «Динамо» в статусе свободного агента и перейдет в неназванный клуб высшего дивизиона Саудовской Аравии.
Контракт Нгамале с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
В прошедшем сезоне 31-летний вингер провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Нгамале выступал за «Динамо» с 2022 года. Всего на его счету 117 матчей и 21 гол за московскую команду.