Джикия прошел медосмотр в «Локомотиве»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия успешно прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Сила спорта».
По данным источника, 24 июня защитник должен подписать контракт с московским клубом на правах свободного агента.
Ранее Джикия расторг соглашение с турецким «Антальяспором» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщал агент футболиста Малик Арутюнов.
В сезоне-2025/26 Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Ранее защитник выступал за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», дзержинский «Химик», «Амкар», «Спартак» и «Химки».