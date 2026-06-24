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Джикия прошел медосмотр в «Локомотиве»

Бывший капитан «Спартака» может подписать контракт с железнодорожниками 24 июня.

Источник: РИА "Новости"

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия успешно прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Сила спорта».

По данным источника, 24 июня защитник должен подписать контракт с московским клубом на правах свободного агента.

Ранее Джикия расторг соглашение с турецким «Антальяспором» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщал агент футболиста Малик Арутюнов.

В сезоне-2025/26 Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Ранее защитник выступал за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», дзержинский «Химик», «Амкар», «Спартак» и «Химки».