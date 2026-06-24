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Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Георгий Джикия подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив" Москва

32-летний россиянин, находившийся в статусе свободного агента, подписал с «железнодорожниками» контракт на один сезон — до лета 2027 года.

Джикия является воспитанником «Локомотива», в системе которого он находился с 2003 по 2013 год. В России он выступал за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак» и подмосковные «Химки».

В составе «красно-белых» Джикия становился чемпионом России (2017), обладателем Кубка (2021) и Суперкубка страны (2017). С 2019 по 2024 год он был капитаном «Спартака».

Минувший сезон Джикия провел в «Антальяспоре», в составе которого сыграл 17 матчей и забил два мяча. Команда завершила чемпионат Турции на 16-м месте и вылетела из элитного дивизиона, после чего игрок договорился о досрочном расторжении контракта.

По итогам минувшего сезона «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.