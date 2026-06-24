Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с «Локомотивом»

Минувший сезон Джикия провел в «Антальяспоре», в составе которого сыграл 17 матчей и забил два мяча. Команда завершила чемпионат Турции на 16-м месте и вылетела из элитного дивизиона, после чего игрок договорился о досрочном расторжении контракта.