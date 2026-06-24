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Источник: «Ахмат» близок к трансферу игрока сборной России

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин может продолжить карьеру в грозненском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Ахмат» уже согласовал личный контракт с Щетининым. Стороны подпишут договор на четыре года. Кирилл уже прошел медосмотр для трансфера.

Сделка близка к завершения. Щетинин не приехал на сборы «Ростова», так как готовится к переходу в «Ахмат». Сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

В минувшем сезоне Щетинин провел за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи. Кирилл Щетинин провел одну игру в составе сборной России.