Источник: «Ахмат» близок к трансферу игрока сборной России

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Ахмат» уже согласовал личный контракт с Щетининым. Стороны подпишут договор на четыре года. Кирилл уже прошел медосмотр для трансфера.
Сделка близка к завершения. Щетинин не приехал на сборы «Ростова», так как готовится к переходу в «Ахмат». Сделка должна быть закрыта в ближайшее время.
В минувшем сезоне Щетинин провел за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи. Кирилл Щетинин провел одну игру в составе сборной России.