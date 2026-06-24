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Джикия: Прекрасно понимаю, для чего я прихожу в «Локомотив»

Защитник продолжает карьеру в московском «Локомотиве».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник Георгий Джикия отметил, что хорошо осознает, какие задачи будут стоять перед ним в «Локомотиве». В среду пресс-служба московского клуба объявила о подписании контракта с футболистом. Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

«Хочу выразить большую благодарность Борису Борисовичу Ротенбергу и всему руководству “Локомотива” за оказанное доверие, а также за то, что нам удалось довольно оперативно решить все вопросы и оформить контракт. Я очень рад снова оказаться в клубе, где провел больше десяти лет.

Я прекрасно понимаю, с какой целью возвращаюсь в “Локомотив”. Разумеется, у меня состоялся телефонный разговор с Михаилом Михайловичем Галактионовым. Мы подробно обсудили все нюансы. Поэтому я четко понимаю, чего от меня ждут, и хорошо представляю, чем могу быть полезен команде уже сейчас.

Чемпионат Турции завершился примерно в те же сроки, что и российское первенство. Я поддерживал форму, тренировался, но одно дело — заниматься индивидуально, и совсем другое — работать вместе с командой и проходить полноценную профессиональную подготовку. Так что я готов к тренировочному процессу, никаких повреждений у меня не было. Впереди только работа и движение вперед.

Что касается целей на сезон, то для меня всегда главным были, остаются и будут оставаться интересы команды. Какие задачи стоят перед клубом, такие интересы я и буду представлять, — цитирует Джикию пресс-служба “Локомотива”.

Джикии 32 года. Он является воспитанником “Локомотива”. В ходе карьеры защитник играл за нальчикский “Спартак”, дзержинский “Химик”, пермский “Амкар”, московский “Спартак” и “Химки”. Последней командой футболиста был турецкий “Антальяспор”. В составе “красно-белых” Джикия выигрывал чемпионат России, Кубок страны и Суперкубок России. За национальную сборную России защитник провел 44 матча и забил 2 мяча.