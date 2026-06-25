В «Родине» заявили, что за команду не будет стыдно в РПЛ

«В первый сезон в ФНЛ мы хотели дать проявить себя там футболистам, которые были с нами в ПФЛ. Добавили несколько ребят, включая Ваню Тимошенко, который тоже играл в ПФЛ (всего получилось 16 дебютантов ФНЛ) и весной ко всеобщему удивлению залезли в зону стыков. Если бы мы тогда их выиграли и вышли в РПЛ, это было бы очень сильное опережение графика и всего на свете. У нас не было ни базы болельщиков, ни инфраструктуры — ничего, кроме жажды двигаться вперед, любви к футболу и коллектива единомышленников.



А прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в Премьер-лигу. У нас появились болельщики — мы проделали очень большую работу по их привлечению. Нам точно не будет стыдно в РПЛ. На нас будут ходить, аудитория растет быстро», — приводит слова Зинина «Чемпионат».