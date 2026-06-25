Экс-игрок «Краснодара»: удивлен, что россияне не ощущают санкций

«Я удивлен, насколько россияне не ощущают санкций. Люди живут очень хорошо, Москва изменилась, появились новые дороги, дома. Для меня это самый лучший город. Что больше всего поразило? Видно, что все стало лучше. Когда я играл за “Динамо”, было очень много ремонтных работ, строек. Сейчас это все закончили, и город стал очень красивым. Москва только расширяется. И я вообще не вижу, что ваша страна под санкциями.



Могу сказать, что тут дешевле и лучше, чем во Франции. Очень хороший сервис, которого нет нигде в мире. Вкусная кухня. Мое самое любимое русское блюдо — борщ. Очень приятные люди, которые любят работать. Что касается недвижимости, то все зависит от города. Но в Москве точно дешевле и лучше, чем в Париже. Еще отмечаю чистоту города, очень чистые улицы, большие дороги. В Европе далеко не везде так. И в России очень красивые девушки!



Думал ли над получением российского паспорта? Да, я хочу гражданство. Если бы была возможность, уже бы завтра забрал российский паспорт! Я начал делать российские паспорта для всей семьи. Сейчас буду подавать документы. Мой младший ребенок родился в Москве. Поэтому я хочу, чтобы у моей семьи были российские паспорта.



Насколько изменился уровень лиги с учетом отстранения? Думаю, что примерно все осталось на таком же уровне. У российского футбола все хорошо, и сильного падения уровня я не заметил. Команды отличные, в них сильные легионеры. Я просто желаю, чтобы все российские клубы поскорее вернулись в еврокубки, а сборная снова принимала участие в международных турнирах», — сказал Каборе.