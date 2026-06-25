Шарль Каборе: Галицкий забрал меня из «Кубани» на вертолете

«Он большой человек, который глубоко понимает футбол, очень переживает за команду и искренне любит всех игроков. Это тот человек, который знает каждого сотрудника клуба. Просто топ! Он отдал все, чтобы эта команда была такой сильной.



Самое яркое воспоминание о Галицком? Он забрал меня из “Кубани” на вертолете. В прямом смысле! Я должен был подписать контракт с “Краснодаром” — чтобы это сделать, Галицкий лично прилетел ко мне. После этого я понял — надо подписывать. Помню, что Галицкий был на тренировках каждый день, говорил со всеми футболистами. Больше скажу, он знает каждого мальчика в академии. “Краснодар” — это его ребенок.