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Шарль Каборе: Галицкий забрал меня из «Кубани» на вертолете

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе в интервью «Матч ТВ» поделился воспоминаниями о владельце клуба Сергее Галицком.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Он большой человек, который глубоко понимает футбол, очень переживает за команду и искренне любит всех игроков. Это тот человек, который знает каждого сотрудника клуба. Просто топ! Он отдал все, чтобы эта команда была такой сильной.

Самое яркое воспоминание о Галицком? Он забрал меня из “Кубани” на вертолете. В прямом смысле! Я должен был подписать контракт с “Краснодаром” — чтобы это сделать, Галицкий лично прилетел ко мне. После этого я понял — надо подписывать. Помню, что Галицкий был на тренировках каждый день, говорил со всеми футболистами. Больше скажу, он знает каждого мальчика в академии. “Краснодар” — это его ребенок.

Как-то раз он сказал мне: «Шарль, если ты так продолжишь играть еще три-четыре года, перейдешь в мадридский “Реал”. Мне очень нравилось в “Краснодаре”, там все шикарно: база, академия, медицинский центр. Мало у кого в Европе такое есть. “Краснодар” — главный клуб в моей карьере? Да, я провел там почти пять лет. Но мне и “Динамо” нравится. В те два года, что я там провел, была хорошая команда. У меня прекрасные отношения с обоими клубами», — сказал Каборе.

Шарль Каборе выступал в России с 2013 по 2021 год. Он сыграл 244 матча за «Кубань» (2013−2015), «Краснодар» (2015−2019) и московское «Динамо» (2019−2021), в которых забил три мяча и отдал 19 голевых передач.