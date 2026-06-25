Каборе: считаю, что российским игрокам не нужно уезжать в Европу

«Я считаю, что российским футболистам не нужно уезжать в Европу. У вас прекрасная страна, все есть для развития. Зачем уезжать? В другой клуб можно поехать, только если тебя зовет топ-клуб. Как Сафонов, например.



Но сейчас в России все есть, все условия, современные города. Это ваша страна, нужно гордиться ею. Посмотрите, какие у вас стадионы! Рядом семья, все знакомо, что еще надо? Если бы я был российским футболистом, никогда бы не уехал в другой чемпионат. Понимаю тех, кто не хочет уезжать.



Как пример — Захарян. Он разве еще играет в “Реал Сосьедад”? Зачем он уехал? Если бы он остался, для его карьеры было бы только лучше. Перейти в тот же “Зенит” и бороться за трофей — почему нет? Если футболист уходит — надо уходить в топ-клубы, повторюсь. А маленькие клубы в Европе не лучше, чем в России», — сказал Каборе.