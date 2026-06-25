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Каборе: считаю, что российским игрокам не нужно уезжать в Европу

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе в интервью «Матч ТВ» выразил мнение, что российским футболистам не стоит уезжать в Европу из РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что российским футболистам не нужно уезжать в Европу. У вас прекрасная страна, все есть для развития. Зачем уезжать? В другой клуб можно поехать, только если тебя зовет топ-клуб. Как Сафонов, например.

Но сейчас в России все есть, все условия, современные города. Это ваша страна, нужно гордиться ею. Посмотрите, какие у вас стадионы! Рядом семья, все знакомо, что еще надо? Если бы я был российским футболистом, никогда бы не уехал в другой чемпионат. Понимаю тех, кто не хочет уезжать.

Как пример — Захарян. Он разве еще играет в “Реал Сосьедад”? Зачем он уехал? Если бы он остался, для его карьеры было бы только лучше. Перейти в тот же “Зенит” и бороться за трофей — почему нет? Если футболист уходит — надо уходить в топ-клубы, повторюсь. А маленькие клубы в Европе не лучше, чем в России», — сказал Каборе.

Шарль Каборе выступал в России с 2013 по 2021 год. Он сыграл 244 матча за «Кубань» (2013−2015), «Краснодар» (2015−2019) и московское «Динамо» (2019−2021), в которых забил три мяча и отдал 19 голевых передач.