Гендиректор «Факела» готов обсудить переход Дзюбы

Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов заявил, что готов рассмотреть вариант с переходом нападающего Артема Дзюбы в воронежский клуб. Об этом он рассказал в беседе с главным редактором «Площади» Михаилом Сошиным.
«Артем — боец, и, может быть, завтра ему захочется. Тогда, конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнерам и готов искать на это деньги. Я думаю, что кто-нибудь даст. Мы видели, как он играл в “Акроне”, что он по-прежнему готов приносить пользу», — отметил Кондратов.
Руководитель «Факела» также рассказал, каким видит состав команды.
«Вот, например, тот же Турищев. Я, честно говоря, пока не очень понял, почему его не выкупили. Тренер доволен, и опция была, чтобы выкупить. То есть у меня не складывается картинка, почему ее не активировали?» — сказал Кондратов.
Дзюбе 37 лет. В мае нападающий покинул «Акрон» и решил летом обдумать дальнейшее будущее. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной России, чемпионатов России и российского футбола.
В карьере Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». В составе «Зенита» он четырежды становился чемпионом России.
«Факел» по итогам сезона-2025/26 добился возвращения в РПЛ из Первой лиги. Воронежская команда готовится к выступлению в высшем дивизионе в сезоне-2026/27.