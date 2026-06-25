Гендиректор «Факела» готов обсудить переход Дзюбы

«Артем — боец, и, может быть, завтра ему захочется. Тогда, конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнерам и готов искать на это деньги. Я думаю, что кто-нибудь даст. Мы видели, как он играл в “Акроне”, что он по-прежнему готов приносить пользу», — отметил Кондратов.