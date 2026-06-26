Нгамале ушел из «Динамо» ради переезда в Саудовскую Аравию

31-летний футболист покидает клуб в связи с истечением срока контракта и 1 июля станет свободным агентом. Ожидается, что Нгамале продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
«Муми Нгамале покидает “Динамо”. Полузащитник, который провел 117 матчей за бело-голубых, забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач, завершает выступление в нашем клубе. Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи», — сказано в сообщении клуба.
По информации Sport24, Нгамале будет оштрафован на сумму зарплаты за июнь за то, что он не явился на тренировочный сбор, несмотря на действующее соглашение с клубом.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и Нгамале вели переговоры о продлении контракта, но не сумели договориться.
Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре 2022 года из швейцарского «Янг Бойз» за два миллиона евро. В 2024 году он помог «бело-голубым» завоевал бронзовые медали чемпионата России.