«Балтика» разгромила «Волгу» в товарищеском матче

Встреча прошла в закрытом режиме. Дубль оформил нигерийский нападающий Тентон Йенне (44', 52'), еще один мяч на счету воспитанника «Балтики» Дмитрия Никитина (75').
Сегодня подопечные Андрея Талалаева также проведут контрольный матч с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.
Минувший сезон «Балтика» закончила на шестом месте в РПЛ, «Волга» финишировала 14-й в Первой лиге.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Балтика» на выезде сыграет против московского ЦСКА.