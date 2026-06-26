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Агент Дзюбы рассказал, по какому критерию форвард выбирает клуб

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, рассказал, по какому критерию нападающий выбирает будущий клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

По окончании сезона-2025/26 37-летний Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.

«Есть разные варианты, но пока нет определенности. Идут переговоры. Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен. Мы не торопимся, ждём. Для него критерий один — клуб РПЛ. Но также должны сложиться и другие нюансы, чтобы контракт был подписан. Когда это случится, все будут рады, что Дзюба продолжает выступать на высоком уровне», — приводит слова агента Леонида Гольдмана «Чемпионат».

Также агент отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего в московский «Спартак».

«Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артема, который всегда максимально уважительно относился к “Спартаку”. Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития. Мое мнение: Артем бы точно помог “Спартаку” как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию», — добавил представитель Дзюбы.

Артем Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей в Российской Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.