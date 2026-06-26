Агент Дзюбы рассказал, по какому критерию форвард выбирает клуб

«Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артема, который всегда максимально уважительно относился к “Спартаку”. Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития. Мое мнение: Артем бы точно помог “Спартаку” как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию», — добавил представитель Дзюбы.