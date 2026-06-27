Сафиуллин, Зырянов и Масляев избраны в исполком РФС

Марат Сафиуллин, Константин Зырянов и Иван Масляев избраны в состав исполкома Российского футбольного союза. Довыборы прошли 27 июня на очередной конференции РФС в Москве. Об этом сообщается на сайте организации.
Сафиуллин вошел в исполком по квоте представителя клубов высшего дивизиона. Он занимает должность президента футбольного клуба «Рубин».
По той же квоте был избран председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. Ранее он выступал за петербургский клуб как футболист, а после завершения карьеры работал в системе «Зенита».
Член совета директоров «Спартака» Иван Масляев вошел в исполком по специальной квоте президента РФС.
Исполком РФС является постоянно действующим руководящим органом союза. Он избирается конференцией РФС, подотчетен ей и исполняет обязанности организации в соответствии с уставом.
Очередная конференция РФС проходит в Москве 27 июня. Конференция является высшим органом управления союза. В ее компетенцию входят утверждение и изменение устава, прием и исключение членов РФС, а также избрание президента организации и членов исполкома.
Каждый член РФС выдвигает на конференцию одного делегата. Для принятия решений необходим кворум — участие в заседании более половины от общего числа делегатов.