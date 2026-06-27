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Доходы РФС за 2025 год превысили расходы на 1,2 млрд рублей

Доходная часть бюджета союза составила 15,8 млрд рублей.

Источник: РФС

Доходы Российского футбольного союза по итогам 2025 года превысили расходы на 1,2 млрд рублей. Финансовые данные были представлены на конференции РФС в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Доходная часть бюджета РФС составила 15,8 млрд рублей. Это на 20% выше суммы, которая изначально была заложена в бюджет.

Доходы от спонсорских контрактов оказались выше плана на 900 млн рублей. Поступления от Единого регулятора азартных игр и Российского спортивного фонда превысили плановые показатели на 1,4 млрд рублей.

Фактические расходы РФС за 2025 год составили 14,6 млрд рублей. Это на 0,2 млрд рублей ниже плановых показателей.

В РФС также отметили экономию на организации соревнований и мероприятий. Оптимизация логистики, уточнение параметров проведения отдельных мероприятий и снижение затрат позволили сэкономить 300 млн рублей.

Еще 300 млн рублей удалось сэкономить за счет корректировки календаря и форматов мероприятий сборных команд.

Конференция РФС проходит в Москве 27 июня. Это высший орган управления Российского футбольного союза. В ее компетенцию входят утверждение и изменение устава, прием и исключение членов организации, а также избрание президента РФС и членов исполкома.