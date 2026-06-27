Доходы РФС за 2025 год превысили расходы на 1,2 млрд рублей

Доходы Российского футбольного союза по итогам 2025 года превысили расходы на 1,2 млрд рублей. Финансовые данные были представлены на конференции РФС в Москве, сообщает «Матч ТВ».
Доходная часть бюджета РФС составила 15,8 млрд рублей. Это на 20% выше суммы, которая изначально была заложена в бюджет.
Доходы от спонсорских контрактов оказались выше плана на 900 млн рублей. Поступления от Единого регулятора азартных игр и Российского спортивного фонда превысили плановые показатели на 1,4 млрд рублей.
Фактические расходы РФС за 2025 год составили 14,6 млрд рублей. Это на 0,2 млрд рублей ниже плановых показателей.
В РФС также отметили экономию на организации соревнований и мероприятий. Оптимизация логистики, уточнение параметров проведения отдельных мероприятий и снижение затрат позволили сэкономить 300 млн рублей.
Еще 300 млн рублей удалось сэкономить за счет корректировки календаря и форматов мероприятий сборных команд.
Конференция РФС проходит в Москве 27 июня. Это высший орган управления Российского футбольного союза. В ее компетенцию входят утверждение и изменение устава, прием и исключение членов организации, а также избрание президента РФС и членов исполкома.