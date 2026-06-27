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РФС планирует к 2030 году на треть увеличить посещаемость матчей РПЛ

В сезоне-2025/26 игры лиги собрали 3,27 млн зрителей.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский футбольный союз планирует к 2030 году увеличить посещаемость матчей РПЛ на 32%. Об этом было объявлено на конференции РФС в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Также РФС рассчитывает за тот же период повысить посещаемость матчей Первой лиги на 30%. Для Второй лиги А и Б целевой рост составляет 14%.

Отдельная задача связана с коммерческими доходами клубов Российской премьер-лиги. К 2030 году РФС планирует добиться роста этого показателя на 12%.

По итогам сезона-2025/26 общая аудитория матчей РПЛ выросла на 365 тысяч зрителей и составила 3,27 млн человек. Средняя посещаемость игр чемпионата России достигла 13 268 болельщиков.

Конференция РФС проходит в Москве 27 июня. Это высший орган управления Российского футбольного союза, на котором рассматриваются ключевые вопросы развития организации и российского футбола.

В последние годы РФС и РПЛ отдельно работают над повышением интереса к матчам чемпионата России. Среди основных направлений — развитие календаря, клубного маркетинга, работы со стадионами и повышение коммерческой привлекательности турнира.