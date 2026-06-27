Виктор Са покинул «Краснодар»

Виктор Са присоединился к «Краснодару» в феврале 2024 года и стал чемпионом России сезона-2024/25. В сезоне-2025/26 он забил пять голов и отдал одну голевую передачу в 31 матче во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.