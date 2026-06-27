Виктор Са покинул «Краснодар»

Руководитель селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» Максим Бузникин в беседе с РИА Новости заявил, что клуб расстался с бразильским вингером Виктором Са.
«Виктор Са покинул команду», — отметил Бузникин.
Ранее сообщалось о том, что футболист принял решение вернуться на родину, поэтому отклонил предложение краснодарцев подписать новое соглашение и согласовал контракт с «Сан-Паулу».
Виктор Са присоединился к «Краснодару» в феврале 2024 года и стал чемпионом России сезона-2024/25. В сезоне-2025/26 он забил пять голов и отдал одну голевую передачу в 31 матче во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.
По итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял второе место, набрав 66 очков. В тройку лидеров также вошли «Зенит» (68 очков) и «Локомотив» (53 очка).
В OLIMPBET Суперкубке России «быки» вышли в Суперфинал, где уступили «Спартаку» в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 1:1, по пенальти — 3:4).