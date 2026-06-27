Ботафого в последний момент отказался ехать на турнир в Москву

«Мы убеждены, что, как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, не соответствующего статусу прославленного бразильского клуба», — отмечается в заявлении армейцев.