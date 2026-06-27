Ботафого в последний момент отказался ехать на турнир в Москву

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» уведомил московские «Динамо» и ЦСКА об отказе от участия в товарищеском Братском кубке, следует из сообщений, опубликованных в Telegram-каналах российских команд. Решение принято в одностороннем порядке, несмотря на ранее достигнутые договоренности между клубами.
Турнир планировалось провести в Москве с 4 по 18 июля. Матчи с участием «Ботафого» были назначены на 4 июля (против ЦСКА) и 10 июля (против «Динамо»).
Как указывается в заявлении «Динамо», бразильский клуб проинформировал российские стороны об отказе от поездки, сославшись на «внутренние причины на уровне совета директоров клуба».
При этом, по данным «Динамо», условия участия бразильцев были заранее согласованы, включая пункт о неустойке за неявку.
«Мы совместно с ПФК ЦСКА оценим последствия принятого “Ботафого” решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в публикации ЦСКА подчеркнули, что ни одна из озвученных причин не может служить оправданием для отказа.
«Мы убеждены, что, как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, не соответствующего статусу прославленного бразильского клуба», — отмечается в заявлении армейцев.
Несмотря на отказ «Ботафого», матч между «Динамо» и ЦСКА состоится 18 июля на стадионе бело-голубых в соответствии с календарем турнира. Братский кубок проводится с 2023 года. Ранее в нем, помимо ЦСКА и «Динамо», принимали участие сербские клубы ОФК и «Партизан».