«Динамо» проиграло первый матч после возвращения Сандро Шварца

Московский футбольный клуб «Динамо» потерпел поражение от столичного «Торпедо» в товарищеском матче, проходившем в рамках летних тренировочных сборов.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Первой лиги. Голы в составе «Торпедо» забили Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44-я).
Этот матч стал первым для немецкого специалиста Сандро Шварца после его возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020-го по 2022 год.
Следующую товарищескую встречу «Динамо» проведёт 4 июля. Соперником станет «Пари НН», который по итогам предыдущего сезона вылетел в Первую лигу.