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«Динамо» проиграло первый матч после возвращения Сандро Шварца

Московское «Динамо» уступило землякам из «Торпедо» в первом товарищеском матче на летних сборах.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Московский футбольный клуб «Динамо» потерпел поражение от столичного «Торпедо» в товарищеском матче, проходившем в рамках летних тренировочных сборов.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Первой лиги. Голы в составе «Торпедо» забили Александр Юшин (31-я минута) и Алексей Каштанов (44-я).

Этот матч стал первым для немецкого специалиста Сандро Шварца после его возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. Ранее Шварц возглавлял бело-голубых в период с 2020-го по 2022 год.

Следующую товарищескую встречу «Динамо» проведёт 4 июля. Соперником станет «Пари НН», который по итогам предыдущего сезона вылетел в Первую лигу.