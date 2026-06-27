«Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» в товарищеском матче

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали. «Родина», в свою очередь, стала победителем Первой лиги и впервые в своей истории получила право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).