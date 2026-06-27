«Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» в товарищеском матче

Товарищеская встреча между «Локомотивом» и «Родиной» завершилась без забитых голов — 0:0. Матч состоялся на территории учебно-тренировочной базы «Локомотива», расположенной в подмосковной Баковке.
В составе «Локомотива» в данной игре состоялся дебют Александра Коваленко. 22-летний футболист перешёл в московский клуб в июне на правах аренды из «Сочи».
По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали. «Родина», в свою очередь, стала победителем Первой лиги и впервые в своей истории получила право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 «Локомотив» проведёт домашний матч против «Ахмата». «Родина» в стартовом туре встретится на выезде со «Спартаком».