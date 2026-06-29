«Спартаку» бы отказал". Кокорин — о возвращении в РПЛ

— Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому… Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, — цитирует Кокорина «РБ Спорт».