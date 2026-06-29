«Спартаку» бы отказал". Кокорин — о возвращении в РПЛ

— Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?
— Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы.
— Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?
— Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но моё время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.
— Это в «Зенит»?
— Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то — нет. Успеха в моём переходе не было.
— Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?
— Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому… Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, — цитирует Кокорина «РБ Спорт».
Кокорин покинул кипрский «Арис» летом 2026 года после завершения срока действия контракта. Нападающий выступает за клуб с августа 2022 года. За это время он провел 114 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.
Кокорин — воспитанник московского «Динамо». Он также играл за такие клубы, как «Зенит», «Спартак» и «Фиорентина». С петербуржцами он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок России.