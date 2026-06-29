Клуб РПЛ подписал контракт с полузащитником сборной Мали

«Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Мали Калиду Сидибе, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Соглашение с 27-летним опорным хавбеком рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее футболист выступал за французский «Генгам» из Лиги 2.
Сидибе является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». За «Генгам» он играл с августа 2023 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провел 29 матчей в Лиге 2, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Франции.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат», который возглавляет Станислав Черчесов, занял девятое место, набрав 37 очков в 30 турах.