Клуб РПЛ подписал контракт с полузащитником сборной Мали

Сидибе является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен». За «Генгам» он играл с августа 2023 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провел 29 матчей в Лиге 2, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Франции.