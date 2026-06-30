«Ахмат» обыграл чемпиона Боснии и Герцеговины в контрольной игре

Матч состоялся в Златиборе, Сербия, и завершился со счетом 3:1 в пользу клуба из Грозного. В составе «Ахмата» голами отметились Эгаш Касинтура, забивший на 22-й минуте, Андрей Касаджиков, отличившийся на 76-й минуте, а также Лечи Садулаев, реализовавший пенальти на 88-й минуте игры.