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«Ахмат» обыграл чемпиона Боснии и Герцеговины в контрольной игре

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Грозного.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Грозненский «Ахмат» одержал победу над боснийским «Борацем» в товарищеской встрече, которая прошла в рамках подготовительного сбора команды.

Матч состоялся в Златиборе, Сербия, и завершился со счетом 3:1 в пользу клуба из Грозного. В составе «Ахмата» голами отметились Эгаш Касинтура, забивший на 22-й минуте, Андрей Касаджиков, отличившийся на 76-й минуте, а также Лечи Садулаев, реализовавший пенальти на 88-й минуте игры.

«Борац» на данный момент является действующим чемпионом Боснии и Герцеговины.

Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет 4 июля. Соперником «Ахмата» станет сербский клуб «Нови-Пазар». Новый сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) начнется 24 июля. В стартовом туре чемпионата «Ахмат» встретится с московским «Локомотивом».