Форвард «Пари НН» рассказал о работе с Комбаровым

«Хорошо. Мы друг о друге почти все знаем. В каких-то моментах он помогает адаптироваться здесь.



У нас на тренировках очень много борьбы. Если ты не борешься, то такой игрок не нужен Дмитрию Владимировичу. Когда он сам играл, был физически сильным. Так что, думаю, эти качества он мне передал», — отметил Пополитов.