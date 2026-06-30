Форвард «Пари НН» рассказал о работе с Комбаровым

Нападающий «Пари НН» Глеб Пополитов рассказал о работе с тренером команды Дмитрием Комбаровым. Футболист заявил, что специалист помогает ему адаптироваться в нижегородском клубе. Об этом Пополитов сказал в интервью «Матч ТВ».
Комбаров работает помощником в штабе главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина с лета 2026 года. Ранее Пополитов уже играл под руководством Комбарова в «Спартаке-2» и «Чайке».
Футболист объяснил, почему в свое время согласился перейти в «Чайку».
«Когда первые разы тренировался с основной командой, думал, что да, могу задержаться. Потом появился вариант поехать в “Чайку”. Я понимал, что у меня будет много игрового времени, потому что там свой тренер, поехал играть — не факт, что я играл бы в “Спартаке”, — сказал Пополитов.
Нападающий также рассказал, как складывается работа с Комбаровым уже в Нижнем Новгороде.
«Хорошо. Мы друг о друге почти все знаем. В каких-то моментах он помогает адаптироваться здесь.
У нас на тренировках очень много борьбы. Если ты не борешься, то такой игрок не нужен Дмитрию Владимировичу. Когда он сам играл, был физически сильным. Так что, думаю, эти качества он мне передал», — отметил Пополитов.
Пополитов перешел в «Пари НН» из ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
Комбаров известен по выступлениям за «Спартак», «Крылья Советов», московское «Динамо» и сборную России. После завершения игровой карьеры он начал тренерскую работу.