«Спартак» предложил один миллион евро за воспитанника «Зенита»

По информации источника, «красно-белые» предложили за 21-летнего вратаря один миллион евро. Отмечается, что руководство «Сочи» пока не приняло решение по поводу продажи игрока и может сохранить его в составе на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что в трансфере Дегтева также заинтересован московский ЦСКА.
Дегтев является воспитанником академии «Зенита». Летом 2023 года он подписал первый профессиональный контракт с «Сочи». За три года Дегтев провел за клуб 47 матчей, в которых пропустил 67 мячей и 12 раз сыграл на ноль.
В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу. До зоны стыковых матчей «барсам» не хватило четырех очков.
Новый сезон в Первой лиге «Сочи» откроет 11 июля выездным матчем против ярославского «Шинника».