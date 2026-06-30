В «Зените» отказались считать появление Дурана провалом

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» зимой до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти). В конце мая Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам.
«Не считаю нахождение Дурана в “Зените” провалом. Почему должен так считать? Тем многим, кто считает, что вложенные в него средства не оправдались, предложу не считать чужие деньги», — сказал Зырянов.
Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна.
По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.