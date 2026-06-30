В «Зените» отказались считать появление Дурана провалом

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» зимой до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти). В конце мая Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам.