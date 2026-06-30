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В «Зените» отказались считать появление Дурана провалом

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что не считает неудачным подписание колумбийского нападающего Джона Дурана. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дуран был арендован «Зенитом» у саудовского «Аль-Насра» зимой до конца сезона за 2,75 млн евро. 22-летний колумбиец провел за петербуржцев девять матчей, в которых забил два мяча (оба — с пенальти). В конце мая Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам.

«Не считаю нахождение Дурана в “Зените” провалом. Почему должен так считать? Тем многим, кто считает, что вложенные в него средства не оправдались, предложу не считать чужие деньги», — сказал Зырянов.

Зимой 2025 года Дуран был куплен «Аль-Насром» у «Астон Виллы» за 77 млн евро, став самым дорогим трансфером того зимнего трансферного окна.

По итогам сезона «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». 18 июля «сине-бело-голубые» в матче за Суперкубок России сыграют со «Спартаком».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.