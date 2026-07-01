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«Зенит» в четвертый раз отдал в аренду бразильского защитника

Бразильский защитник «Зенита» снова продолжит карьеру в аренде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Васко да Гама». Петербургский клуб сообщил о продлении аренды 22-летнего футболиста до конца 2026 года.

Ренан выступает за «Васко да Гама» с августа 2025 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и забил два мяча.

Игрок перешел в «Зенит» в 2023 году, однако позже неоднократно отправлялся в аренду: в 2024-м он играл за бразильский «Интернасьонал» и саудовский «Аш-Шабаб». Аренда в «Васко да Гама» стала для него очередной после ухода из петербургского клуба на временной основе.

Всего за «Зенит» Ренан провел 17 матчей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон начнётся для команды матчем за Суперкубок России против «Спартака».