«Зенит» в четвертый раз отдал в аренду бразильского защитника

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Васко да Гама». Петербургский клуб сообщил о продлении аренды 22-летнего футболиста до конца 2026 года.



Ренан выступает за «Васко да Гама» с августа 2025 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей и забил два мяча.



Игрок перешел в «Зенит» в 2023 году, однако позже неоднократно отправлялся в аренду: в 2024-м он играл за бразильский «Интернасьонал» и саудовский «Аш-Шабаб». Аренда в «Васко да Гама» стала для него очередной после ухода из петербургского клуба на временной основе.



Всего за «Зенит» Ренан провел 17 матчей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон начнётся для команды матчем за Суперкубок России против «Спартака».