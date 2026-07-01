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«Спартак» хочет купить форварда сборной Уругвая за 17 млн евро

Трансферная стоимость игрока в четыре раза ниже.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Спартак» заинтересован в приобретении нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньяса, сообщает футбольный менеджер Тимур Лепсая в своем телеграм-канале.

По информации источника, московский клуб готов предложить за трансфер форварда сборной Уругвая 17 миллионов евро. Самому игроку красно-белые якобы готовы платить 3 миллиона евро в год. На чемпионате мира — 2026 Виньяс провел три матча, но не отметился результативными действиями. Сборная Уругвая не смогла выйти из группы.

Последние два сезона 28-летний нападающий выступал на правах аренды за испанский «Овьедо». За клуб он провел 53 матча, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виньяса в 4 миллиона евро.