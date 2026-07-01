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Глава московского «Динамо» сравнил бюджеты топ-клубов РПЛ

В прошлом сезоне «Динамо» заняло 7-е место в таблице российской Премьер-лиги.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, как бюджет бело-голубых соотносится с финансовыми возможностями других ведущих клубов РПЛ — «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива».

Отвечая на вопрос, идет ли «Динамо» по бюджету сразу после «Зенита» и «Спартака», Ивлев отметил, что ситуация выглядит иначе.

«Есть “Зенит”, а значительно позади него — группа из пяти клубов с примерно сопоставимыми бюджетами: “Спартак”, “Динамо”, “Краснодар”, ЦСКА и “Локомотив”. Разница между ними минимальна», — сказал Ивлев в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне «Динамо» завершило чемпионат России на 7-м месте. Чемпионом России стал «Зенит», второе место у «Краснодара», бронза у «Локомотива». ЦСКА стал пятым, а «Спартак» четвертым, «красно-белые» при этом выиграли Кубок России.