Глава «Зенита» высказался о матче питерцев с «Химнасией»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал возможность проведения товарищеских матчей сине-бело-голубых с иностранными клубами.



5 июля петербургская команда сыграет контрольный матч с аргентинской «Химнасией Ла-Плата» в Санкт-Петербурге.



«В прошлом году к нам приезжал “Сьон”. Их президент решил самостоятельно привезти команду в Россию, несмотря на сопротивление. Позже он сделал это еще раз и сказал: “Если в первый раз не поняли, зачем мы приехали в Россию, то приедем снова”.



Готовы ли европейские клубы играть с “Зенитом”? Не знаю, это нужно спрашивать у них. Возможно, кто-то готов, а кто-то — нет», — сказал Зырянов Sport24.