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Глава «Зенита» высказался о матче питерцев с «Химнасией»

Встреча состоится 5 июля в Санкт-Петербурге.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал возможность проведения товарищеских матчей сине-бело-голубых с иностранными клубами.

5 июля петербургская команда сыграет контрольный матч с аргентинской «Химнасией Ла-Плата» в Санкт-Петербурге.

«В прошлом году к нам приезжал “Сьон”. Их президент решил самостоятельно привезти команду в Россию, несмотря на сопротивление. Позже он сделал это еще раз и сказал: “Если в первый раз не поняли, зачем мы приехали в Россию, то приедем снова”.

Готовы ли европейские клубы играть с “Зенитом”? Не знаю, это нужно спрашивать у них. Возможно, кто-то готов, а кто-то — нет», — сказал Зырянов Sport24.

Напомним, «Зенит» в минувшем сезоне РПЛ завоевал золото, в год 100-летия клуба, серебро у «Краснодара», а бронза у московского «Локомотива».