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Абаскаль назвал подходящую для Соболева европейскую топ-лигу

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил европейские перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Абаскаль и Соболев работали вместе в «Спартаке» с июня 2022 по апрель 2024 года.

«Соболев мог бы заиграть в Европе? В Италии — да. Какой именно клуб — не знаю, но многие итальянские клубы нуждаются в таком типе форварда. В Испании ему было бы сложнее — там ценят скорость работы с мячом. В наш первый сезон Соболев всех удивил: смещался на правый фланг, действовал как крайний и приносил команде большую пользу. Именно за счет его смещений Квинси, думаю, забил 21 гол — Соболев освобождал пространство. Мне кажется, итальянская и немецкая лиги подходят под его профиль лучше всего», — сказал Абаскаль.

В августе 2024 года Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро. За два сезона 29-летний нападающий провел за «сине-бело-голубых» 69 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач.