Абаскаль назвал подходящую для Соболева европейскую топ-лигу

«Соболев мог бы заиграть в Европе? В Италии — да. Какой именно клуб — не знаю, но многие итальянские клубы нуждаются в таком типе форварда. В Испании ему было бы сложнее — там ценят скорость работы с мячом. В наш первый сезон Соболев всех удивил: смещался на правый фланг, действовал как крайний и приносил команде большую пользу. Именно за счет его смещений Квинси, думаю, забил 21 гол — Соболев освобождал пространство. Мне кажется, итальянская и немецкая лиги подходят под его профиль лучше всего», — сказал Абаскаль.