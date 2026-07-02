Экс-футболист сборной России Швец завершил карьеру в 33 года

«Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм. В сентябре 2025-го в матче 9-го тура РПЛ с “Акроном” Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. После упорного восстановления на протяжении шести месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить карьеру», — сообщила пресс-служба «Рубина».