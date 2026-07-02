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Экс-футболист сборной России Швец завершил карьеру в 33 года

Антон Швец принял решение завершить игровую карьеру,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Рубин"

Минувший сезон Антон Швец провел в составе «Рубина». Как сообщает пресс-служба казанского клуба, полузащитник принял решение завершить карьеру по состоянию здоровья.

«Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм. В сентябре 2025-го в матче 9-го тура РПЛ с “Акроном” Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. После упорного восстановления на протяжении шести месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить карьеру», — сообщила пресс-служба «Рубина».

«Я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций смогу играть в футбол без последствий для здоровья», — заявил сам футболист.

Помимо «Рубина» Антон Швец выступал за «Ахмат», испанскую «Сарагосу» и вторую команду «Вильярреала». На его счету один матч за сборную России в 2018 году.