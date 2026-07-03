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РПЛ объявила трех претендентов на приз лучшему тренеру

Как сообщила пресс-служба организации, премия «Герои Российской Премьер-лиги» достанется одному из трех тренероы, прошедших в финал по результатам голосования экспертов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

На награду лучшему тренеру по результатам сезона-2025/26 претендуют главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, наставник «Краснодара» Мурад Мусаев и Андрей Талалаев, который возглавляет «Балтику» из Калининграда. Церемония награждения премии «Герои РПЛ» состоится в Москве 9 июля.

По итогам сезона РПЛ-2025/2026 «Зенит», которым с мая 2018 года руководит 50-летний Семак, завоевал золотые медали чемпионата России, заняв первое место в турнирной таблице и набрав 68 очков за 30 туров.

«Краснодар» под началом 42-летнего Мусаева стал вторым, отстав от сине-бело-голубых на два пункта. Калининградцы под руководством 53-летнего Талалаева финишировали на шестой позиции с 46 очками.

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