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Быстров оценил возможный отказ «Зенита» от Тюкавина

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что петербургский клуб может обойтись без трансфера Константина Тюкавина.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров оценил возможные решения петербургского клуба на летнем трансферном рынке. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он заявил, что команде не обязательно добиваться перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Хотелось бы посмотреть на новичков “Зенита” в деле. Пока не знаю, как они играют. Надеюсь, они будут лучше тех, кто приходил в прошлую партию. Думаю, “Зенит” может обойтись и без Тюкавина — он нужен “Динамо”. Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду. Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги», — сказал Быстров.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в Мир Российской Премьер-Лиге.

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