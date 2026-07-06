Аршавин — о конкурентах «Зенита» за чемпионство: Пока нет никого

По мнению экс-футболиста, на данный момент у петербургского клуба нет реального конкурента в борьбе за золото. При этом он считает, что ближе остальных к «Зениту» находится московский «Спартак», если команде удастся качественно усилить состав.
«На данный момент вообще нет ни одной такой команды. “Спартак” — в теории, если купит 2−3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России, опередив в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча между командами пройдет в Нижнем Новгороде.
Новый розыгрыш Российской Премьер-лиги стартует 24 июля. В первом туре команда Сергея Семака встретится на выезде с тольяттинским «Акроном».