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Дзюба заявил, что «Зениту» нужен более сильный тренер

Бывший форвард петербургского клуба считает, что с другим тренером команда могла бы доминировать в чемпионате России.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о перспективах петербургского клуба в новом сезоне РПЛ. В интервью «Чемпионату» он заявил, что состав команды заметно превосходит конкурентов.

«Если бы у “Зенита” был тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты, как “Бавария”, — плюс 30 очков», — сказал Дзюба.

По словам футболиста, после возможного ухода Эдуарда Сперцяна и травмы Джона Кордобы главными претендентами на титул остаются «Зенит» и «Спартак». При этом он отметил, что многое будет зависеть от летней трансферной кампании конкурентов.

Дзюба также заявил, что не знает другого клуба в России, который вкладывал бы столько сил и средств в борьбу за чемпионство, как «Зенит».

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