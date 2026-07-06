Дзюба заявил, что «Зениту» нужен более сильный тренер

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о перспективах петербургского клуба в новом сезоне РПЛ. В интервью «Чемпионату» он заявил, что состав команды заметно превосходит конкурентов.
«Если бы у “Зенита” был тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты, как “Бавария”, — плюс 30 очков», — сказал Дзюба.
По словам футболиста, после возможного ухода Эдуарда Сперцяна и травмы Джона Кордобы главными претендентами на титул остаются «Зенит» и «Спартак». При этом он отметил, что многое будет зависеть от летней трансферной кампании конкурентов.
Дзюба также заявил, что не знает другого клуба в России, который вкладывал бы столько сил и средств в борьбу за чемпионство, как «Зенит».