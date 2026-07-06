Дзюба объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии сильнее РПЛ

Артем Дзюба высказался об уровне чемпионата России в сравнении с высшей лигой Саудовской Аравии. Он считает, что саудовский чемпионат по уровню превосходит Российскую Премьер-Лигу за счет звезд мирового масштаба.
— Уровень Саудовской Аравии выше, чем РПЛ? Понятно, что там звезды. Но футбол?
— Определенно. За счет больших звезд он выше. Было бы интересно посмотреть. Наверное, да, — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».
В чемпионате Саудовской Аравии играют такие именитые футболисты, как Карим Бензема, Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоао Феликс, Яссин Буну, Хулиан Киньонес и другие.
Ранее Дзюба отреагировал на предстоящий переезд полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». В новой команде воспитанник «быков» будет зарабатывать шесть миллионов евро в год.
Сам Дзюба лишь однажды выступал за пределами России. С августа по ноябрь 2022 года он находился в турецком клубе «Адана Демирспор», за который сыграл только в пяти встречах и забил один мяч.