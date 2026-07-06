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Аршавин раскрыл секрет, как уехать из РПЛ в Европу

Андрей Аршавин дал совет Тюкавину по работе в Европе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Соцсети

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предположении, что форварду московского «Динамо» Константину Тюкавину будет труднее перебраться в европейский чемпионат, если он перейдет в петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Динамо» не согласилось продать Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.

— Как один из аргументов против перехода Тюкавина, то, что из «Зенита» будет сложнее уехать в Европу, чем из «Динамо»

— Понятно, что «Зенит» труднее заинтересовать суммой трансфера. Но думаю, что можно просто договориться на берегу и поставить сумму трансфера, где «Зенит» не сможет ничего сделать, если поступит предложение. «Зенит» отпускал и Малкома. Я не вижу в этом проблемы, — заявил Аршавин в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24-летний Константин Тюкавин сыграл за «Динамо» 31 встречу во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 17 миллионов евро.

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