Сперцян объяснил, зачем перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли»

«Пришло время сказать: “До свидания”. Впереди новый этап моей карьеры, такое случилось и у меня. Я был готов к этому, но не могу сказать, что всегда думал об этом, поэтому мне немного тяжело, грустно, но внутри я этого хотел. Я еду туда в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.



Дорогой “Краснодар”, не существует слов, которые смогут описать, что я сейчас чувствую. Футбольный клуб “Краснодар” — не просто место, где я играл в футбол, это мой родной дом. Это всегда в моем сердце, моей голове, и я никогда не забуду, откуда я и где я вырос. Пришел я сюда мальчишкой, у которого была большая мечта стать футболистом, добиться больших высот.



Каждый день был тяжелый, начиная с академии, тренировки, победы, поражения. Нужно было бороться с самим собой. Эти все этапы непростые, и так получилось, что я дорос до игрока основы, до капитана, до человека, который поднял первый в истории кубок чемпионата России в составе “Краснодара”. Это большое событие, история. Когда я пришел в основу и мечтал о трофее, первая мысль — отдать его президенту, Сергею Николаевичу. Слава богу, у меня это получилось сделать. Это всегда будет у меня в сердце», — сказал Сперцян в своем прощальном видеообращении.