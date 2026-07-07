Сперцян объяснил, зачем перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли»

Сегодня российский клуб официально объявил о трансфере 26‑летнего хавбека.
«Пришло время сказать: “До свидания”. Впереди новый этап моей карьеры, такое случилось и у меня. Я был готов к этому, но не могу сказать, что всегда думал об этом, поэтому мне немного тяжело, грустно, но внутри я этого хотел. Я еду туда в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.
Дорогой “Краснодар”, не существует слов, которые смогут описать, что я сейчас чувствую. Футбольный клуб “Краснодар” — не просто место, где я играл в футбол, это мой родной дом. Это всегда в моем сердце, моей голове, и я никогда не забуду, откуда я и где я вырос. Пришел я сюда мальчишкой, у которого была большая мечта стать футболистом, добиться больших высот.
Каждый день был тяжелый, начиная с академии, тренировки, победы, поражения. Нужно было бороться с самим собой. Эти все этапы непростые, и так получилось, что я дорос до игрока основы, до капитана, до человека, который поднял первый в истории кубок чемпионата России в составе “Краснодара”. Это большое событие, история. Когда я пришел в основу и мечтал о трофее, первая мысль — отдать его президенту, Сергею Николаевичу. Слава богу, у меня это получилось сделать. Это всегда будет у меня в сердце», — сказал Сперцян в своем прощальном видеообращении.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» заплатит «Краснодару» за Сперцяна 25 млн евро без учета бонусов, благодаря чему он станет самой дорогой продажей в истории клуба, опередив Матвея Сафонова. В Саудовской Аравии 26-летний футболист будет зарабатывать шесть миллионов евро в год, причем эта сумма не будет облагаться подоходным налогом.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 44 голевых передачи. В 2025 году Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ.
В минувшем сезоне «Аль-Ахли» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив пять очков ставшему чемпионом «Аль-Насру».
Одноклубниками Сперцяна в «Аль-Ахли» будут вратарь сборной Сенегала Эдуард Менди, защитник сборной Бразилии Рожер Ибаньес, защитник сборной Турции Мерих Демирал и нападающий сборной Англии Иван Тоуни.
Новый сезон в саудовской Про-лиге стартует 13 августа.