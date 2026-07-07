Песьяков: Карпин сделал бы «Зенит» чемпионом уже в первом круге

— Да, если честно, я был очень удивлён. предполагал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я не раз говорил: дай Георгиевичу «Зенит» — стал бы чемпионом уже в первом круге. Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят — всё равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ, — приводит слова Песьякова «Советский спорт».