Песьяков: Карпин сделал бы «Зенит» чемпионом уже в первом круге

— Был ли ты удивлен, что у Карпина не получилось в «Динамо»? Почему, на твой взгляд, так произошло?
— Да, если честно, я был очень удивлён. предполагал, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Я не раз говорил: дай Георгиевичу «Зенит» — стал бы чемпионом уже в первом круге. Не знаю, с чем это связано. Опять же, я не был внутри, не сильно спрашивал у ребят — всё равно это будет мнение одного человека. Поэтому я очень удивлен и даже разочарован, но не Георгичем, а результатом. Не видя всего, что происходит внутри, сложно сказать. Будь я внутри команды, у меня был бы другой ответ, — приводит слова Песьякова «Советский спорт».
Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года, команда завершила первый круг Российской Премьер-лиги на десятом месте. Карпину 56 лет. Он занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Национальная команда на данный момент не участвует в международных турнирах по решению УЕФА и ФИФА, но регулярно проводит товарищеские матчи.
В июне 2026 года 37-летний Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов». Голкипер также выступал за ярославский «Шинник», томскую «Томь», «Ростов», «Анжи» и московский «Спартак», с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. На счету футболиста два матча за сборную России. По итогам сезона «Крыльев Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.