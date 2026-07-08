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«Ростов» и «Зенит» договорились о переходе Михайлова

Ярослав Михайлов полноценно будет играть за Ростовский клуб.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ростов» и «Зенит» близки к завершению сделки по переходу полузащитника Ярослава Михайлова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

23-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Зенит». В чемпионате России он провёл один матч, а в Кубке России появился на поле шесть раз.

По информации источника, речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде.

В прошлом сезоне «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы завершил чемпионат на десятом месте, заработав 33 очка.

Ещё в 2025 году главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что Михайлов не играет за клуб в РПЛ из-за сильной конкуренции на его позиции.

«Отсутствие игрового времени у Михайлова в этом сезоне РПЛ связано со многими факторами. В том числе конкуренция на его позиции — там Барриос, очень важный для команды игрок. В этом сезоне он не даёт усомниться в своём уровне. Также конкуренты Ярослава — Вендел, Жерсон и Педро», — сказал Семак на пресс-конференции.

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