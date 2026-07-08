«Ростов» и «Зенит» договорились о переходе Михайлова

«Отсутствие игрового времени у Михайлова в этом сезоне РПЛ связано со многими факторами. В том числе конкуренция на его позиции — там Барриос, очень важный для команды игрок. В этом сезоне он не даёт усомниться в своём уровне. Также конкуренты Ярослава — Вендел, Жерсон и Педро», — сказал Семак на пресс-конференции.