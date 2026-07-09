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«Это денежный вопрос». Радимов — о трансфере Тюкавина в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в новом выпуске FONtour высказался о возможном приобретении нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за 23-летнего нападающего 25 млн евро в рассрочку, но получил от «бело-голубых» отказ.

«Хочу ли я Тюкавина в “Зенит”? Главное, чтобы Семак хотел. Тут вопрос самого Тюкавина. Вопрос денежный. То есть думаю, переплачивать в данной ситуации тоже никто не будет. Но то, что Тюкавин классный футболист, который забьет своё количество голов гарантированно за сезон… А с более сильными партнёрами, может, и больше, конечно же, “Зениту” бы он помог», — сказал Радимов.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро.

«Зенит» откроет новый сезон 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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