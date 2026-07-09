«Это денежный вопрос». Радимов — о трансфере Тюкавина в «Зенит»

«Хочу ли я Тюкавина в “Зенит”? Главное, чтобы Семак хотел. Тут вопрос самого Тюкавина. Вопрос денежный. То есть думаю, переплачивать в данной ситуации тоже никто не будет. Но то, что Тюкавин классный футболист, который забьет своё количество голов гарантированно за сезон… А с более сильными партнёрами, может, и больше, конечно же, “Зениту” бы он помог», — сказал Радимов.