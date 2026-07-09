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Яковлев рассказал о разнице в премиальных «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник красно-белых вспомнил разговоры с игроками петербургского клуба перед очными матчами.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев рассказал, что самые большие премиальные в его карьере составляли пять тысяч долларов, а также вспомнил различия в бонусах между московским и петербургским клубами.

«Когда перед матчами с “Зенитом” пересекались с ними на разминке, они всегда посмеивались над нами, спрашивали: “У вас сегодня сколько?” Мы: “Пять”. А они отвечали: “А у нас сорок”», — сказал Яковлев.

По словам экс-футболиста, в начале карьры в «Спартаке» его зарплата составляла 500 долларов, а за победы команда получала премиальные в размере пяти тысяч долларов. Он также отметил, что владелец клуба Леонид Федун иногда обещал двойные премиальные после успешных матчей.