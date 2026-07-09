СМИ: «Зенит» приостановил переговоры по трансферу Карпукаса

В прошлом сезоне 23-летний Карпукас провёл 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет семь миллионов евро.