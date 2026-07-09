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СМИ: «Зенит» приостановил переговоры по трансферу Карпукаса

Стороны не сошлись в трансферной стоимости футболиста.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» поставил на паузу переговоры с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Артёма Карпукаса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, петербургский клуб не готов заплатить за футболиста, чей контракт действует ещё один год, больше 4,5 миллиона евро с учётом возможных бонусов. Из-за разницы в оценке стоимости игрока стороны временно прекратили переговоры. «Локо» требовал за игрока 6 млн евро.

В прошлом сезоне 23-летний Карпукас провёл 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет семь миллионов евро.