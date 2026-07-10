Экс-тренер «Зенита» усомнился в шансах «Краснодара» на титул РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что «Краснодар» в новом сезоне Российской премьер-лиги вряд ли сможет побороться за чемпионство. Его слова приводит Vprognoze.ru.
«У “Краснодара” большие резервы в своей академии. Да, заменить Сперцяна непросто, Са — серьёзная потеря, но они и без него неплохо играли. Кордоба поправится. Так что разговор о чемпионстве маловероятен, но бороться за тройку они точно будут», — сказал Рапопорт.
В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял второе место в РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит», который опередил краснодарский клуб на одно очко.
В заключительном туре прошлого сезона «Зенит» победил «Ростов» со счётом 1:0 и набрал 68 очков, завоевав 11-й чемпионский титул в истории России. «Краснодар» в параллельном матче обыграл «Оренбург» и стал серебряным призёром чемпионата. «Спартак» завершил сезон на четвёртом месте с 52 очками.