Экс-тренер «Зенита» усомнился в шансах «Краснодара» на титул РПЛ

«У “Краснодара” большие резервы в своей академии. Да, заменить Сперцяна непросто, Са — серьёзная потеря, но они и без него неплохо играли. Кордоба поправится. Так что разговор о чемпионстве маловероятен, но бороться за тройку они точно будут», — сказал Рапопорт.