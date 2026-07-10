Названы лучшие футболисты и тренер прошедшего сезона РПЛ

В четверг на церемонии «Герои РПЛ» были вручены индивидуальные награды по итогам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги.
Самым медийным футболистом сезона признали защитника ЦСКА Данила Кругового. Лучшим молодым игроком стал Алексей Батраков («Локомотив»), лучшим вратарём — Станислав Агкацев («Краснодар»), лучшим защитником — Игорь Дивеев (ЦСКА и «Зенит»), лучшим полузащитником — Эдуард Сперцян («Краснодар»), а лучшим нападающим — Джон Кордоба («Краснодар»).
Кордоба также получил награду лучшему игроку сезона. Победителей определяли по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги и компаний-партнёров, а также болельщиков.
33-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей. «Краснодар» завершил сезон на втором месте. Годом ранее форвард помог клубу впервые завоевать чемпионский титул РПЛ.
Лучшим тренером сезона признали Сергея Семака («Зенит»). 50-летний специалист возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Под его руководством «Зенит» семь раз выиграл чемпионат России, пять раз завоевал Суперкубок страны и дважды — Кубок России. В сезоне-2025/26 команда вновь стала чемпионом РПЛ.
Автором лучшей голевой передачи сезона стал Данил Круговой, а приз за лучший гол получил нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.