Джикия: пусть «Зенит» отдаст Соболеву деньги за трансфер Аугусто

«Знаю его по “Трабзонспору”, хотя какого-то яркого впечатления нет. А как справляется Соболев, мы все видели после зимней паузы. “Зенит” специально покупает форвардов, чтобы мотивировать Соболева? Пусть мотивируют! Или отдадут Соболеву деньги за эти трансферы, хотя бы половину. Посмотрим, что получится.



Слова Соболева о “плохом мальчике”? У нас есть чат, в котором мы до сих пор это обсуждаем. Иной раз Саша подбирает такие словосочетания, которые запоминаются надолго. А если честно, желаю Соболеву всего хорошего. Дай бог, чтобы эти покупки и конкуренция ему помогли. И Саша показал хороший футбол в 28 турах РПЛ», — сказал Джикия.