Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.05
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шериф
0
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Войводина
1
:
Ференцварош
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЦСКА Сф
3
:
Дерри Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайдук С
2
:
Жилина
0
П1
X
П2

Джикия: пусть «Зенит» отдаст Соболеву деньги за трансфер Аугусто

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о конкуренции Александра Соболева и Фелипе Аугусто в «Зените».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Зенит»

22-летний бразилец был куплен у «Трабзонспора» за 15 млн евро, подписав с петербуржцами контракт на четыре года — до лета 2030 года.

«Знаю его по “Трабзонспору”, хотя какого-то яркого впечатления нет. А как справляется Соболев, мы все видели после зимней паузы. “Зенит” специально покупает форвардов, чтобы мотивировать Соболева? Пусть мотивируют! Или отдадут Соболеву деньги за эти трансферы, хотя бы половину. Посмотрим, что получится.

Слова Соболева о “плохом мальчике”? У нас есть чат, в котором мы до сих пор это обсуждаем. Иной раз Саша подбирает такие словосочетания, которые запоминаются надолго. А если честно, желаю Соболеву всего хорошего. Дай бог, чтобы эти покупки и конкуренция ему помогли. И Саша показал хороший футбол в 28 турах РПЛ», — сказал Джикия.

Аугусто провел за «Трабзонспор» 40 матчей и забил 15 мячей. Соболев за два года в «Зените» сыграл 69 игр и забил 20 голов.

«Зенит» откроет новый сезон 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.