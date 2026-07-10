Семак разрешил Венделу опаздывать на сборы «Зенита»

28-летний бразилец прибыл в расположение команды на пять дней позже остальных футболистов.
«Смирился ли я с опозданиями Вендела? Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил», — сказал Семак.
В зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тыс. евро — по 100 тыс. за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство.
Летом 2023 года Вендел опоздал на сборы на 32 дня, а летом 2025-го — на 28 дней.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
«Зенит» откроет новый сезон 18 июля в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.