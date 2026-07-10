«Балтика» продаст вратаря в ЦСКА и вернет другого из «Зенита»

Латышонок перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Балтики» за 300 тыс. евро. За два года 28-летний вратарь провел за «сине-бело-голубых» 41 матч, в которых пропустил 27 мячей и 21 раз сыграл на ноль. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.