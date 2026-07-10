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«Балтика» продаст вратаря в ЦСКА и вернет другого из «Зенита»

Вратарь калининградской «Балтики» Максим Бориско продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 26-летний россиянин подпишет контракт с армейцами в ближайшее время. Одновременно с этим «Балтика» арендует с опцией выкупа вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

Отмечается, что в новом сезоне «Зенит» сделает ставку на вратаря Дениса Адамова, а место второго вратаря займет Богдан Москвичев, который будет получать игровое время в Кубке России.

Бориско перешел в «Балтику» летом 2019 года из краснодарского «Урожая». Он провел за калининградцев 109 матчей, в которых пропустил 70 мячей и 57 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне Бориско отыграл на ноль 14 из 23 матчей в РПЛ и пропустил всего 11 голов. В апреле он получил травму мениска, из-за которой был вынужден досрочно завершить чемпионат.

В ЦСКА Бориско будет бороться за место первого вратаря с Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом. Летом 40-летний Акинфеев продлил контракт с «армейцами» на один год, однако его участие в первых матчах нового сезона остается под вопросом из-за затянувшегося восстановления после травмы, полученной в апреле.

Латышонок перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Балтики» за 300 тыс. евро. За два года 28-летний вратарь провел за «сине-бело-голубых» 41 матч, в которых пропустил 27 мячей и 21 раз сыграл на ноль. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре ЦСКА и «Балтика» сыграют друг с другом в Москве, а «Зенит» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».